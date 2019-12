Début des travaux de démolition au centre-ville de Sherbrooke

Le stationnement étagé sur la rue Wellington Sud sera d'abord démoli.

La démolition devrait durer entre quatre et six semaines et devrait se terminer d’ici le début du mois de janvier, explique Philippe Cadieux, conseiller en partenariats à la direction générale de la Ville de Sherbrooke.

On ne pense pas que ça sera un chantier qui apportera beaucoup de nuisances aux automobilistes , assure M. Cadieux.

La chance qu’on a, c’est que la rue du Dépôt n’est pas très achalandée au niveau des automobiles. Et maintenant, avec la fermeture de la station du Dépôt, on peut passer à travers la rue du Dépôt, qui mène jusqu’à la rue King. Pour les camions, ça va être une voie de circulation. De l’autre côté, on pourra sortir facilement sur Aberdeen , poursuit Philippe Cadieux.

Un pas de plus vers le projet Well Sud

Ce dernier concède toutefois que les travaux engendreront des désagréments pour les commerçants, les piétons et les résidents du quartier. Il y aura des signaleurs sur place , assure-t-il.

Par la suite, ce sera au tour de l'ancien Studio Sex et de l'Hôtel Wellington d’être démolis.

C’est donc la concrétisation du projet Well Sud, après des années de préparation, explique M. Cadieux.

La phase de démolition devrait se terminer au début du mois de mars. À ce moment-là, on commencera les infrastructures d’utilité publique sur la rue Wellington Sud, sur un tronçon d’environ 100 mètres, en avant des bâtiments actuels. [Ces travaux-là] seront un peu plus problématiques pour la circulation , souligne-t-il.

D’autres démolitions sur la rue Galt Ouest

Les travaux préalables à la démolition des neuf immeubles de la rue Galt Ouest, entre les rues Belvédère et Alexandre, ont également commencé cette semaine. Photo : Radio-Canada / Martin Bilodeau

Les travaux préalables à la démolition des neuf immeubles de la rue Galt Ouest, entre les rues Belvédère et Alexandre, ont également commencé cette semaine.

Les bâtiments seront démolis au cours des prochains mois, pour laisser la place à des logements sociaux.

La rue sera également réaménagée avec un terre-plein, des trottoirs élargis et une piste cyclable. Pour le directeur du Service de la planification et de la gestion du territoire de la Ville, Yves Tremblay, c'est un bon pas vers la revitalisation du secteur.