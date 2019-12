Menoncle Jason rêve de luxe avec « La grosse piastre »

C’est comme si Menoncle avait finalement eu de l’argent, puis là il se paye la traite avec une grosse production , explique le musicien qui s’est entouré d’une grande équipe pour ce deuxième projet.

La grosse piastre, réalisée par Mike Trask, du studio MRC à Memramcook, propose 12 chansons originales mariant le vieux country au pop-rock des années 60.

Afin d’obtenir cette sonorité rétro, le disque a été enregistré, tout comme le premier, sur ruban analogue. Une méthode d’enregistrement de moins en moins courante, qui laisse peu de place à l’erreur.

Alors que le premier album parlait de la vie de campagne et des problèmes entre voisins, celui-ci met en scène un Menoncle Jason tourné vers l’argent.

Le deuxième c’est plus de [l’humour noir], on parle plus d’argent. C’est appelé La grosse piastre, c’est comme si Menoncle est toujours pris à chercher à faire de l’argent, et il a de la misère à fournir.

Menoncle Jason, auteur-compositeur-interprète