Les taxes foncières augmenteront de 2,5 % à Longueuil

La mairesse Sylvie Parent explique que cette augmentation est nécessaire pour assurer une saine gestion et maintenir la qualité des services.

Elle rappelle que l'impôt foncier des contribuables n'a pas subi d'augmentations au cours des deux dernières années.

Une pause pour un citoyen, c’est toujours apprécié, mais dans la réalité les coûts augmentent, les services augmentent et à chaque mois on est confronté à de nouvelles demandes. Les citoyens veulent de plus en plus de services, ils veulent que la ville s’anime. Ils veulent avoir plus de culture, plus de services de proximité et tout ça a un coût , explique la mairesse Sylvie Parent.

La mairesse se disait préoccupée l’année dernière parce que la commission des finances, contrôlée par l'opposition majoritaire, recommandait un gel des taxes pour une deuxième année de suite.

Le budget 2020 de la Ville de Longueuil est de 447 millions de dollars, en hausse de presque 5 % par rapport à celui de 2019.

Les dépenses augmenteront d'environ 5,5 % à Laval et de 8 % à Montréal en 2020.