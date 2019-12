Malgré un arrêté ministériel, Liz S. Gagné persiste et signe

Selon Mme Gagné, les exigences du ministre Jean-François Roberge ont déjà en partie été mises en place et elle n'entrevoit aucune difficulté à répondre à toutes les attentes.

Des changements ont été faits et on est avancé dans notre gouvernance, dans nos pratiques. Je suis fière de notre organisation. Liz S. Gagné, présidente, Commission scolaire des Rives-du-Saguenay

La présidente est convaincue d'avoir encore la confiance des commissaires.

On est élu, on fait notre possible. On fait des erreurs, mais il s’agit de s’améliorer. Je suis une personne parmi un conseil, parmi 14. Le conseil non plus n’a pas pensé à démissionner, au contraire. On a dit : "On va se retrousser les manches et on va remettre notre organisation, revoir nos façons de faire" et c’est ce que nous avons fait , affirme-t-elle.

Le ministre demande entre autres à la Commission scolaire de lui fournir les coûts judiciaires en marge de la saga judiciaire provoquée par le congédiement de Chantale Cyr et de lui fournir une liste de mesures pour éviter le harcèlement au travail