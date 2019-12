Raccourcis illégaux depuis la fermeture du pont entre Shediac et Cap-Pelé

Des automobilistes empruntent des raccourcis pour éviter des détours depuis la fermeture du pont entre Shediac et Cap-Pelé au Nouveau-Brunswick. Le ministère des Transports a menacé de fermer les accès à ces raccourcis, qu'il qualifie d'illégaux.

Le pont No. 1 de la rivière Kouchibouguac a été endommagé par le passage de la tempête Dorian au Nouveau-Brunswick.

La circulation est donc dirigée vers la route 15, ce qui rallonge les trajets et ne fait pas l'affaire de plusieurs résidents dans la région.

Le pont No. 1 de la rivière Kouchibouguac, au Nouveau-Brunswick. Photo : Radio-Canada / Jean-Philippe Hughes

Pour se frayer un chemin plus court, ces individus enfreignent la loi en utilisant des raccourcis illégaux, a remarqué le ministère des Transports. Quatre raccourcis ont été repérés.

Lors d’une rencontre organisée par le gouvernement du Nouveau-Brunswick lundi soir pour discuter de l'avenir du pont fermé entre Shediac et Cap-Pelé, le gouvernement a menacé de clôturer ces accès si les résidents continuent d'y circuler.

On sera peut-être dans l'obligation, à un moment donné, de mettre des barrières physiques. Ce sera pour votre protection, puis la protection du public. Charles Boudreau, ingénieur pour le Ministère des Transports

Entre temps, le ministère affirme avoir inspecté la structure du pont No. 1 de la rivière Kouchibouguac et étudié les possibilités quant à son avenir à court et à long terme.

La province a annoncé qu'un pont temporaire sera construit d'ici le printemps prochain.

Avec les informations de Francis Pilon