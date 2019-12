Des simulateurs incitent les jeunes à ne pas texter au volant

Dans le cadre de la Semaine nationale de la sécurité routière, la Gendarmerie royale du Canada (GRC) et l'assureur automobile public ICBC collaborent pour faire vivre un atelier de simulation de conduite à des jeunes de l'École secondaire Sutherland de North Vancouver.

Dans le feu de l'action, les adolescents sont plongés dans diverses mises en situation, comme s’ils étaient au volant d'une voiture. Ils doivent, par exemple, texter au volant et se rendre à destination.

Nous essayons de faire prendre conscience aux gens qu'ils ne peuvent pas faire plus d’une chose en conduisant , explique le coordonnateur de la sécurité routière d'ICBC, Harvey Kooner.

À cette station, les élèves enfilent des lunettes qui donnent l'impression d'avoir pris quelques verres de trop, et doivent essayer de marcher droit en suivant une ligne au sol. Photo : Radio-Canada / C.Cantin

Le but du programme est d'influencer les jeunes de manière positive afin d'instaurer des habitudes de conduites sécuritaires dès le plus jeune âge.

Plus de 1000 contraventions ont été données à North Vancouver cette année pour distraction au volant et plus de 200 conducteurs en état d'ébriété ont été appréhendés, selon le sergent de la GRC Peter DeVries.

D'après les statistiques d'ICBC, plus d'un décès routier sur quatre en Colombie-Britannique est causé par une distraction au volant.

Il existe plusieurs simulateurs de conduite à travers la province et ils sont très recherchés dans les écoles. Photo : Radio-Canada / C. Cantin

Vous devez vous concentrer et avoir toute votre attention sur la route. Harvey Kooner, coordonnateur de la sécurité routière d'ICBC Harvey Kooner

Les élèves de l'école Sutherland sont sensibles à ce genre d'atelier interactif. Je trouve que c'est bien , raconte l'élève de 11e année Arielle Marfaing, qui a pris part à l'activité. C'est une prise de conscience. Tu ne peux pas te concentrer du tout. Tu mets la vie des autres en danger et tu mets ta vie en danger.

Avec les informations de Claudia Cantin