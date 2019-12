Services de garde : le Manitoba met sur pied une table de concertation

Une nouvelle table de concertation pour l’apprentissage et la garde des jeunes enfants a été mise sur pied par le gouvernement du Manitoba. Différents experts du milieu ont été réunis dans le but de conseiller la ministre de la Famille, Heather Stefanson.

Cette annonce découle de l’entente bilatérale entre Ottawa et le Manitoba pour l’apprentissage et la garde des jeunes enfants signée en février 2018.

Les 12 membres de la table de concertation ont été désignés par le ministère de la Famille. On y retrouve entre autres des directions générales de services de garde et des travailleurs du milieu rural.

Les francophones sont également représentés, notamment par Dominique Arbez, professeure et coordinatrice en jeune enfance à l'Université de Saint-Boniface.

Mme Arbez croit que le message clé, à cette table de consultation c’est l’importance de bien financer le domaine et surtout les services déjà existants . Elle ajoute que la main-d’œuvre est un aspect sous-valorisé où l’on n’a pas vu beaucoup de progrès dans les dernières années.

La professeure et coordinatrice en jeune enfance à l'Université de Saint Boniface explique que les consultations devraient mener à un plan d’action pour augmenter le nombre de places en service de garde éducatif et accroître la qualité des services et l’inclusion des enfants.

Les garderies familiales ont vu une augmentation de leurs subventions annuelles dans la dernière année, mais les services de garde attendent toujours. Il y a encore au-dessus de 900 places qui ne sont pas financées. C’est une très grande priorité. Dominique Arbez, professeure et coordinatrice en jeune enfance, Univ. de Saint Boniface

Une première rencontre informelle des membres de la table de concertation était prévue mardi soir au palais législatif afin de discuter des attentes et organiser les prochaines rencontres.



Avec les informations de Julien Sahuquillo