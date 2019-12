Un ancien joueur des Sags devient entraîneur-chef des Devils du New Jersey

Un ancien joueur des Saguenéens de Chicoutimi dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ) devient le nouvel entraîneur-chef par intérim des Devils du New Jersey dans la Ligue nationale de hockey (LNH). Alain Nasreddine prend ainsi la relève de John Hynes qui a été congédié mardi après-midi.

Nasreddine a porté les couleurs des Saguenéens durant deux saisons complètes, soit en 1993-1994 et 1994-1995. Il était reconnu comme un joueur robuste avec 218 et 342 minutes de punition lors de ces deux campagnes. Il avait également récolté 27 et 39 points. Nasreddine faisait donc partie de l’édition 93-94 qui avait pris part au tournoi de la Coupe Memorial après avoir mis la main sur la Coupe du Président dans la LHJMQLigue de hockey junior majeur du Québec .

Dans la Ligue nationale, il a joué 74 matchs avec les Blackhawks, les Canadiens, les Islanders, et les Penguins. Il était entraîneur adjoint avec les Devils depuis juin 2015, indique le communiqué de l'équipe. Il dirigeait son premier match mardi soir face aux Golden Knights.

Nasreddine devient le second ancien joueur des Saguenéens à occuper actuellement un poste important dans la LNHLigue nationale de hockey . Marc Bergevin, le directeur général des Canadiens, a joué 136 matchs pour les Sags de 1982 à 1985. Guy Carbonneau, récemment intronisé au Temple de la renommée du hockey, a aussi été entraîneur-chef avec les Canadiens de Montréal.

Les Devils occupent l’avant-dernier rang au classement général avec 22 points en 26 matchs.