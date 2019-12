Pause musicale indéfinie pour le groupe de musique les Païens

Le 21 décembre prochain marquera le 25e anniversaire de la première prestation publique du groupe. Pour l'occasion, un spectacle intitulé J'ai dit bon sera présenté au Centre culturel Aberdeen de Moncton au Nouveau-Brunswick.

Les horaires professionnels et personnels des membres rendaient les choses compliqués. Le groupe n'avait plus toujours le temps de se rencontrer et de pratiquer. La possibilité d'une pause a été discuté cet été et l’anniversaire de leur quart de siècle semblait être le moment opportun pour l'annoncer.

On a fini un album il y a deux ans, on a tourné, on a été en France. On a eu des beaux shows pendant le Congrès Mondial [Acadien]. C'était la fin d'un cycle et ce serait bien de le faire dans le cadre de notre 25e, de l'annoncer. De prendre une pause sans vraiment savoir ce qui se passe pour l'avenir. explique Jean Surette, batteur du groupe.

Plusieurs collaborateurs de longue date monteront aussi sur scène lors de cette soirée, dont Andrew Creeggan, Frédérick Hétu, Glen Deveau, François Émond et Chris Leblanc. Un DJ (Jedi of Funk) et un projectionniste (VJ Jazz) seront aussi de la partie.

Le groupe aux sons électro-jazz-rock est bien connu dans la région, et pas seulement. Depuis plusieurs années, le groupe assure une présence au Festival international de Jazz de Montréal, aux Francos de Montréal et au Harvest Jazz and Blues de Fredericton.

“J’ai dit bon”, le 21 décembre 2019 à 20 H. Photo : Facebook / Les Païens

La formation a aussi tourné dans l’est du Canada, en France, en Belgique et en Suisse. Son neuvième album Carte noire a récolté deux prix : le MNB Award 2017 et le Prix ECMA 2018 pour la catégorie Enregistrement Groupe.

Avec les informations de Camille Bourdeau