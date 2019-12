Mort de George He : des citoyens font pression auprès de Google Maps

Un infirmier de 29 ans a perdu la vie sur cette route il y a quelques jours. Un camionneur s'y est aussi retrouvé coincé pendant 24 heures la fin de semaine dernière alors qu'il suivait son GPS.

En faisant le test, on constate que c'est le chemin proposé par Google Maps pour se rendre de Barraute à Matagami.

Or, la route 1000 n'est pas dégagée en hiver et un pont a été en partie emporté par les eaux au printemps dernier.

Marie-Frédérique Frigon, d'Amos, a écrit à l'entreprise Google pour lui demander de retirer ce trajet et demande aux autres citoyens de la région de faire de même.

Je me suis dit qu'il fallait tendre la perche et si on est plusieurs à émettre des commentaires, peut-être que ça va être pris au sérieux plus rapidement. Surtout en sachant qu'il y a un autre monsieur qui s'est retrouvé dans la même position, il a été plus chanceux, mais c'est ridicule que des gens soient dirigés là , déclare-t-elle.

Réponse de Google

Par courriel, une porte-parole de Google Canada, Alexandra Klein, a répondu à Radio-Canada : Nous sommes attristés d’apprendre cette tragédie. Nous nous fions à une variété de différentes sources afin de garder nos cartes à jour, dont des contributions des utilisateurs, des images satellites et de l’information mise à jour sur les routes provenant des gouvernements. Quand nous entendons parler d’une inexactitude, nous travaillons à résoudre le problème aussi vite que possible.

Cependant, Google Maps n'avait pas retiré le chemin proposé à Georges He lorsque nous avons entré une demande d'itinéraires entre Barraute et Matagami.