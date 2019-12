Réforme des commissions scolaires : des comités de parents accentuent la pression

Le 1er octobre dernier, le ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, Jean-François Roberge, déposait le projet de loi 40, modifiant principalement la Loi sur l’instruction publique relativement à l’organisation et à la gouvernance scolaires.

Par ce projet de loi, le gouvernement de la Coalition avenir Québec (CAQ) entend transformer les commissions scolaires en centres de services.

Les conseils des commissaires seraient ainsi remplacés par des conseils d’administration constitués de 16 membres non rémunérés : 8 parents, 4 personnes issues de la collectivité et 4 représentants scolaires.

L'étude de ce projet de loi est en cours à l'Assemblée nationale.

Mais, pour les parents de la Commission scolaire de Montréal (CSDM), les choses vont trop vite pour un projet de loi qui est tellement lourd, tellement gros , comme l'affirme Marc-Étienne Deslauriers, président du comité de parents de la CSDM.

M. Deslauriers dit qu'une lettre signée par un certain nombre de comités de parents de la province sera rendue publique sous peu. Dans cette lettre, on demande au ministre Roberge de prendre le temps de bien faire le choses .

On a besoin de faire une pause , a expliqué M. Deslauriers à l'émission Midi info, mardi. On n’a même pas fait le tour encore!

Le projet de loi de 90 pages compte plus de 300 articles et, selon M. Deslauriers, le ministre n'a pas compris les conséquences de ce qu’il propose .

M. Deslauriers affirme en outre que les comités de parents signataires de la lettre ont des attentes vis-à-vis de la Fédération des comités de parents du Québec (FCPQ).

Ce qu'on demande à notre fédération, c'est d'aller au fond des choses, dit Marc-Étienne Deslauriers. [De] faire l'analyse d'impacts du projet de loi et [de] voir les conséquences que ça va avoir au quotidien. Et ça ce n'est pas encore fait, à nos yeux.

Appelée à réagir par Radio-Canada.ca, la Fédération des comités de parents a fait savoir qu'elle aurait aimé participer à l'élaboration de la lettre, mais que les comités de parents signataires ne lui en ont pas laissé le temps.

Je ne leur jette pas la pierre, on est tous des parents bénévoles , affirme Kévin Roy, président de la FCPQ.

Sans réclamer une pause à proprement parler, la Fédération appelle les parlementaires à prendre leur temps pour étudier ce projet de loi.

En commission parlementaire et dans un mémoire, la FPCQ a formulé 30 recommandations et deux exigences vis-à-vis du projet de loi 40.

Je ne dis pas qu'on n’est pas d’accord [avec le projet de loi]. Mais on a 30 recommandations et deux exigences. L’une d’elles, c’est de conserver ce fameux lien entre le comité de parents et la future instance.

Kévin Roy, président de la Fédération des comités de parents du Québec