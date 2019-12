La Ville de Winnipeg finance le projet de chauffage permanent du Marché Saint-Norbert

Le projet vise à remplacer le système de chauffage temporaire par l’installation d’un système permanent. Selon les documents présentés à la Ville, le coût total du projet est de 60 000 $. Un financement de 30 000 $ du gouvernement provincial a déjà été confirmé et pour sa part le Marché payera 15 000 $.

Les producteurs sont tous excités par le projet parce qu’on aura de meilleurs équipements et que la température sera plus agréable à l’intérieur du bâtiment en hiver. Marilyn Firth, directrice générale du Marché Saint-Norbert

Le marché, qui ouvre ses portes à quelques reprises durant l’hiver depuis 6 ans maintenant, a passé les 2 derniers hivers dans son nouveau bâtiment, situé au 3490 Pembina. Le bâtiment était cependant chauffé avec de l’équipement saisonnier de location.

Le nouveau système permanent permettra des économies annuelles de 10 000 $. En tant qu’organisme à but non lucratif, il est important pour nous de garder nos coûts d’exploitation bas pour garder les frais bas pour les vendeurs. On veut soutenir les producteurs locaux avec des frais aussi bas que possible , explique Marilyn Firth, directrice générale du Marché Saint-Norbert.

Le projet de chauffage permanent comprend l’installation de six tubes de chauffage aux rayons infrarouges et d’une conduite de gaz naturel. Les travaux ont pris du retard sur l’échéancier initial, puisque la fin de l’installation était prévue cette semaine.

Les équipements temporaires seront utilisés tant que le système permanent ne sera pas fonctionnel. J’espère que le chauffage sera en place pour notre marché du 14 décembre , lance Mme Firth.

Des améliorations à l’entrée du bâtiment seront par ailleurs apportées en décembre. Nous voulons empêcher le froid de pénétrer dans le bâtiment chaque fois que quelqu’un ouvre la porte , précise la directrice générale. Nous voulons aussi protéger le site du marché de la neige.

La dernière étape après 10 ans d'amélioration

Marilyn Firth souligne que l’installation d’un système de chauffage marque en quelque sorte l’aboutissement d’un projet d’amélioration qui aura duré 10 ans. Le Marché Saint-Norbert n’entend pas faire d’autres modernisations à court terme.

Nous avons eu notre projet de drainage autour du site il y a 7 ou 8 ans, nous avons installé nos nouvelles salles de bain il y a environ 5 ans , rappelle Mme Firth. Il y a ensuite eu notre projet de canopée et là, le chauffage. Ça a été un grand projet pour notre petite équipe d’entreprendre toutes ces améliorations. Nous sommes heureux du résultat, le marché est un endroit beaucoup plus agréable maintenant.

Chaque année, plus de 200 producteurs manitobains vendent leurs produits au Marché fermier Saint-Norbert.