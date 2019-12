La série Les pêcheurs adaptée aux États-Unis

Martin Petit a fait cette annonce sur sa page Facebook. Il souligne aussi ne pas pouvoir donner beaucoup de détails à ce sujet pour des raisons légales.

L’humoriste était très fier de cette nouvelle. En télévision, Hollywood est de loin le milieu le plus difficile à percer, et c'est après beaucoup de travail et d'acharnement qu'on y arrive enfin, explique-t-il dans son message. Je ne suis pas historien de la télévision, mais je me demande si ce n'est pas une première pour une comédie québécoise aux États-Unis. Peu importe, ça mérite un immense bravo à tous les créateurs de talent qui sont allés à la pêche aux rires avec moi.

Les pêcheurs a été diffusée de 2013 à 2017. Martin Petit recevait des personnalités artistiques dans un chalet, et ces dernières y jouaient leur propre rôle.

Martin Petit, Marie-Lise Pilote et Dany Turcotte dans la série « Les pêcheurs » Photo : Radio-Canada

D'autres séries québécoises ont été adaptées à l'étranger, notamment Un gars, une fille, créée par Guy A. Lepage, reprise en France et dans plusieurs autres pays.