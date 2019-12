Le Centre de santé communautaire de Timmins méconnu des francophones

L’établissement de soins de santé pour lequel milite la communauté francophone de Timmins depuis plus de 30 ans accueille ses clients depuis le 4 novembre dernier dans le centre commercial Timmins Square, son emplacement temporaire.

Bien qu’ils y passent régulièrement, Melissa Bigeau-Francoeur et son conjoint Justin n’avaient jamais remarqué la présence du centre de santé avant mardi. Le couple francophone n’en avait même jamais entendu parler, mais pourrait bientôt s’informer au sujet des services qui y sont offerts.

[Mon fils de trois ans] ne parle pas encore anglais. Quand on l’amène chez le médecin [unilingue anglophone], c’est difficile de communiquer avec lui. Ce serait plus facile avec quelqu’un en français, c’est certain , affirme Mme Bigeau-Francoeur.

La famille Bigeau-Francoeur estime qu'elle pourrait avoir recours aux services du nouveau Centre de santé communautaire de Timmins. Photo : Radio-Canada / Jimmy Chabot

Des 10 francophones sondés au hasard mardi par Radio-Canada tout près du CSCcentre de santé communautaire de Timmins, seuls deux étaient au courant de l’existence de l’établissement et l’un de ces derniers est membre du conseil d’administration.

La coordonnatrice du développement communautaire du CSCcentre de santé communautaire de Timmins, Lisa Prévost, attribue cette méconnaissance au fait que le centre [soit] nouveau .

Ce n’est pas encore toute la communauté qui nous reconnaît. On fait encore de la promotion dans les médias sociaux, dans la communauté , souligne-t-elle.

Lisa Prévost est coordonnatrice du développement communautaire du Centre de santé communautaire de Timmins. Photo : Radio-Canada / Jimmy Chabot

En attendant que la conception du site web du CSCcentre de santé communautaire de Timmins soit terminée, Mme Prévost indique que l’organisme mise principalement sur la publicité dans les journaux et les sessions d’orientation communautaires pour mieux se faire connaître.

Je suis dans le processus d’[élaborer] d’un plan de communication prioritaire pour la promotion. Lisa Prévost, coordonnatrice du développement communautaire du Centre de santé communautaire de Timmins

Mme Prévost signale que le CSCcentre de santé communautaire de Timmins a déjà 145 clients permanents et que ses 10 sessions d’orientation et d’inscription ont déjà attiré en moyenne 20 personnes chacune. Des consultations ont aussi été menées auprès de personnes âgées de 60 ans pour recruter celles d’entre elles qui n’ont pas de médecin de famille.

Les résidents de Timmins Jean-Jacques et Gertrude Cloutier ont déjà un médecin de famille francophone et ne croient pas avoir besoin des services du Centre de santé communautaire de Timmins. Photo : Radio-Canada / Jimmy Chabot

Ce qu’on garantit, c’est d’offrir tous les services interdisciplinaires en français. [On dit aux gens :] “si vous êtes contents avec votre médecin, restez avec lui”. Nous, on cherche vraiment à répondre aux besoins des gens qui n’ont pas accès [aux soins primaires]. Lisa Prévost, coordonnatrice du développement communautaire du Centre de santé communautaire de Timmins

L’établissement offre des consultations avec une infirmière praticienne qui y travaille à temps plein ainsi qu’avec deux médecins employés à temps partiel.

Avec les informations de Jimmy Chabot