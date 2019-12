Les portions manquantes de la route 138 seront achevées « dès que possible »

François Bonnardel indique avoir eu une discussion à ce sujet hier avec le ministre canadien des Transports, Marc Garneau.

La priorité du gouvernement du Québec est de compléter les tronçons de la route 138 de Kegaska à La Romaine et de Tête-à-la-Baleine à La Tabatière, selon le ministre des Transports du Québec.

Ce dernier affirme qu'il fera front commun avec le ministre des Transports de Terre-Neuve, Steve Crocker, auprès d'Ottawa pour faire valoir l'importance de cet accès routier.

On va parler d'une seule voix vis-à-vis le fédéral pour prolonger la 138, mais avant toute chose, on doit finaliser l'entente pour les deux premières phases. On attend donc un montant du fédéral qui, je l'espère, sera annoncé dans les prochaines semaines sinon les prochains mois.

François Bonnardel, ministre des Transports du Québec