Donald Trump presse les démocrates au Congrès de ratifier l'ACEUM

Le président des États-Unis, Donald Trump, a déclaré mardi que les élus au Congrès devaient ratifier le nouvel accord de libre-échange nord-américain avant que le Mexique et le Canada ne se lassent et tournent le dos à l'entente commerciale.

M. Trump a rencontré le premier ministre Justin Trudeau à Londres mardi après-midi, en marge du sommet des dirigeants de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord (OTAN). Lors d'un point de presse conjoint, M. Trump a déclaré qu'il ne reprocherait pas à M. Trudeau ni au président du Mexique, Andrés Manuel Lopez Obrador, de se retirer alors que l'accord attend le feu vert du Congrès américain.

Les démocrates qui contrôlent la Chambre des représentants américains n'ont pas encore soumis au vote des élus l'Accord Canada–États-Unis-Mexique (ACEUM) en raison de préoccupations concernant l'application de normes environnementales et de normes du travail pour les employeurs mexicains. Le président Trump, qui est visé par une enquête en destitution de la même chambre, tente de faire pression depuis des mois sur les représentants démocrates pour que le dossier de l'ACEUM progresse.

Nous sommes impatients de pouvoir voter sur l'ACEUM. Cela fait un certain temps déjà qu'il est [sur la table] , a déclaré M. Trump, conscient que MM. Lopez Obrador et Trudeau pourraient se lasser de nouveaux retards. Ils pourraient dire : "Regardez, oublions cet accord", et je comprendrais si vous le faisiez , a déclaré M. Trump en s'adressant à M. Trudeau. Cela fait six ou sept mois que [l'accord] est devant le Congrès et c'est une très bonne affaire pour tout le monde. Alors espérons qu'ils pourront le [ratifier] - et rapidement.

Assis à côté de M. Trump, Justin Trudeau s'est dit convaincu que la relation entre le Canada et les États-Unis n'a jamais été aussi forte. Il a refusé de répondre à la question d'un journaliste qui demandait s'il avait menacé d'abandonner l'accord commercial face à la lenteur du Congrès américain. Nous avons eu beaucoup de discussions intéressantes sur la manière dont nous allons continuer à aller de l'avant au bénéfice des travailleurs des trois pays, et nous sommes convaincus que nous pourrons y arriver , a déclaré M. Trudeau.

Les négociateurs principaux des trois pays se sont rencontrés pendant plusieurs jours, la semaine dernière, pour tenter de s'entendre sur des améliorations susceptibles d'obtenir l'approbation du Congrès. Le premier ministre a loué mardi le travail qui est accompli par les États-Unis, le Canada et le Mexique pour faire ratifier l'accord par les législatures des trois pays. Nous espérons vraiment que nous aurons de bonnes nouvelles bientôt , a déclaré M. Trudeau.