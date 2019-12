L'enquête en destitution visant Donald J. Trump, le 45e président des États-Unis, a révélé un effort de plusieurs mois de la part du président Trump pour utiliser les pouvoirs de son bureau afin de solliciter l'ingérence étrangère en son nom dans les élections de 2020 , statue, dès les premières pages de son rapport de 300 pages, le Comité du renseignement de la Chambre, à majorité démocrate.

Ses conclusions, à l'issue de deux mois d'enquête, sont rendues publiques à la veille du début des travaux du Comité judiciaire de la Chambre, qui prendra alors la relais de la procédure afin de déterminer si la conduite du président légitime le dépôt de chefs d'accusation.

La lecture du rapport laisse cependant peu de doutes – s'il en restait – sur la direction que prendront les démocrates.

Les preuves de la mauvaise conduite du président sont accablantes, tout comme la preuve de son entrave au travail du Congrès , écrivent-ils.

L'enquête en destitution a montré que le président Trump, personnellement et par l'entremise d'agents à l'intérieur et à l'extérieur du gouvernement, a sollicité l'ingérence d'un pays étranger, l'Ukraine, pour favoriser sa campagne de réélection , estime le Comité du renseignement, nommant à plus de 525 reprises l'avocat personnel du président, Rudy Giuliani.

Les témoins qui ont défilé devant le Comité du renseignement l'ont présenté comme un joueur clé de la campagne de coulisses menée auprès des responsables ukrainiens pour les convaincre de mener des enquêtes chères au président Trump.

Le président a placé ses intérêts politiques personnels au-dessus des intérêts nationaux des États-Unis, a cherché à saper l'intégrité du processus de l'élection présidentielle américaine et mis en danger la sécurité nationale américaine. Extrait du rapport du Comité du renseignement de la Chambre

Au cours de l'appel du 25 juillet avec son homologue ukrainien, Volodymyr Zelensky, qui était au centre de plainte du lanceur d'alerte à l'origine de l'enquête en destitution, Donald Trump lui avait demandé de mener deux investigations, à une période où son administration avait gelé une aide militaire de 392 millions destinée à l'Ukraine.

L'une aurait eu pour but d'enquêter sur l'ex-vice-président démocrate Joe Biden, candidat à l'investiture démocrate et rival politique potentiel du président républicain. L'autre aurait examiné le rôle de l'Ukraine dans le piratage informatique ayant visé le Parti démocrate en pleine campagne présidentielle américaine de 2016, même si les services de renseignement américains avaient catégoriquement blâmé la Russie.

Les élus démocrates du Comité concluent que le dégel de l'aide militaire, mais aussi la rencontre à la Maison-Blanche que convoitait le chef d'État ukrainien étaient conditionnels à l'annonce des enquêtes voulues par le président Trump.

Par la voix de sa porte-parole, Stephanie Grisham, la Maison-Blanche a dénoncé un processus à sens unique qui n'était qu'une imposture , jugeant que les démocrates avaient échoué à fournir la moindre preuve contre Donald Trump.