Des institutions postsecondaires unissent leurs forces en Mauricie

Le gouvernement du Québec accorde une aide financière totale de 1,5 million de dollars pour les trois prochaines années pour la mise sur pied de ce pôle d’enseignement supérieur, soit 500 000 $ par année jusqu’en 2022.

L’annonce a été faite mardi matin, par le ministre caquiste du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et député de Trois-Rivières, Jean Boulet.

De nouveaux projets réuniront l’Université du Québec à Trois-Rivières, le Cégep de Shawinigan et le Cégep de Trois-Rivières. Photo : Radio-Canada

Cet argent permettra de financer deux projets.

Le premier projet a pour objectif d'améliorer le recrutement et l’intégration des étudiants étrangers, dans le but d'avoir une meilleure rétention des diplômés dans la région.

Le second projet vise à faire un meilleur arrimage entre les programmes de formation et les besoins du marché du travail.

Il y a une forte demande de main-d’oeuvre dans le secteur des technologies de l’information, l’ingénierie, la santé et les sciences.

L’importance du recrutement

Que ce soit dans les institutions d’éducation postsecondaire ou dans les entreprises, le recrutement est un enjeu.

On est confrontés à un défi démographique. La population est en faible croissance en Mauricie comparativement au reste du Québec. 1,1 % versus 3,8 % pour l'ensemble du Québec. On fait des gains par la migration, mais ce n'est pas suffisant , a déclaré le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie, Jean Boulet.

Jean-Boulet, ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie Photo : Radio-Canada

Il y a la pénurie de main-d’oeuvre, mais on est également dans un creux démographique qui était au secondaire, il y a quelques années et qui, aujourd’hui, frappe le secteur collégial et lorsqu’on combine les deux, on ne fait qu’accentuer la problématique , constate le directeur général du Cégep de Shawinigan, Éric Milette.

Eric Milette est directeur général du Cégep de Shawinigan. Photo : Radio-Canada

Éric Milette affirme que son institution pourrait accueillir au moins le double d’étudiants étrangers. Il y a actuellement 60 étudiants internationaux au Cégep de Shawinigan.