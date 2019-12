Des chercheurs de l'UQAR veulent mieux cerner les endroits à risque d'érosion côtière

Ils se serviront notamment d'outils numériques pour déterminer la hauteur et l'énergie des vagues ainsi que l'impact de futures tempêtes sur les côtes, à partir de données amassées dans l'ensemble du Québec maritime.

On a un réseau de suivi de plus de 7000 stations qu'on mesure annuellement. Et, les valeurs de recul moyen sont autour de 55 centimètres par année.

Pascal Bernatchez, professeur en géographie à l'UQAR