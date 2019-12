Un geste violent dans un match de hockey mineur au Témiscamingue fait réagir

Un jeune hockeyeur a asséné deux coups de bâton à son adversaire, dont un directement à la tête. La victime a subi une commotion cérébrale.

La vidéo de la partie, qui a eu lieu il y a deux semaines lors d'un tournoi à Saint-Bruno-de-Guigues, circule sur les réseaux sociaux.

Les As de Rouyn-Noranda, dans la catégorie midget BB, affrontaient les Lumberkings de Hearst, en Ontario.

Durant la finale du tournoi, après que les As eurent marqué un but, un joueur des Lumberkings a frappé dans le dos un joueur adverse, qui s'est effondré sur la patinoire.

Au moment où le joueur de Rouyn-Noranda tentait de se relever, le joueur de Hearst est revenu à la charge en lui assénant un coup de bâton directement à la tête.

Le joueur des Lumberkings a été suspendu par le comité disciplinaire pour le reste du tournoi puis pour le reste de la saison, incluant les séries éliminatoires.

C'est un geste qui est tout à fait déplorable, c'est complètement gratuit, complètement en dehors de ce dont on s'attend quand on participe à un match de hockey. Je crois que la sanction est tout à fait appropriée. Christian Beaulé, président de Hockey Abitibi-Témiscamingue

La famille de la victime envisage également de porter plainte à la Sûreté du Québec.

Les Lumberkings veulent contester

Interpellé à ce sujet, le gérant des Lumberkings de Hearst, Victor Lacroix, a pris la défense de son joueur, affirmant ne pas savoir ce que l'autre joueur avait pu lui dire pour provoquer sa colère.

Il entend contester la décision de Hockey Abitibi-Témiscamingue, qu'il juge démesurée.