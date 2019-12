Trois stations supplémentaires en dialyse à Rivière-du-Loup

Ces stations s'ajoutent aux six que compte déjà le centre satellite d'hémodialyse du Centre hospitalier régional du Grand-Portage, ouvert depuis décembre 2018.

On a eu des demandes supplémentaires pour placer des patients en hémodialyse et la capacité de l'unité à Rivière-du-Loup était déjà saturée , explique le directeur des Services professionnels au Centre intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent, Jean-Christophe Carvalho.

Les services de dialyse sont actuellement offerts trois jours par semaine à Rivière-du-Loup. En plus de faire passer de six à neuf le nombre de stations, le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux songe aussi à rendre le service accessible six jours par semaine et à ajouter des plages horaires en soirée.

Au fil des ans, la clientèle qui a besoin d’hémodialyse a tendance à augmenter donc on continue nos efforts pour avoir une capacité d'accueil qui va répondre aux besoins de la population. Jean-Christophe Carvalho, directeur des Services professionnels au CISSS du Bas-Saint-Laurent

M. Carvalho souligne toutefois que le fait d'étendre les heures de services comporte aussi un défi concernant la disponibilité d'un néphrologue et du personnel requis pour donner les services aux patients.

Le directeur des services professionnels au CISSS, le docteur Jean-Christophe Carvalho (archives) Photo : Radio-Canada / Jean-Luc Blanchet

Le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux bénéficiera d'un montant récurrent de 206 000 $ pour faire face aux dépenses de fonctionnement des nouvelles stations, qui seront acquises au coût de 68 000 $. Un poste d'infirmière clinicienne sera également créé pour mieux répondre aux besoins des patients.

Le centre satellite d'hémodialyse de Rivière-du-Loup a été aménagé il y a un peu plus d'un an au coût de 4,5 millions de dollars. Des patients du KRTBKamouraska–Rivière-du-Loup–Témiscouata–Les Basques militaient pour sa création depuis plusieurs années pour ne plus avoir à se déplacer à Rimouski pour recevoir leurs traitements.