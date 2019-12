Toronto dévoile un plan de 24 milliards de dollars pour le logement

Le maire de Toronto, John Tory, a dévoilé un plan d'action de 10 ans pour lequel les trois paliers de gouvernement devront investir 23,4 milliards de dollars afin d'aider plus de 300 000 foyers.

L'argent servirait à la construction de 40 000 nouveaux logements abordables et de soutien pour les personnes vulnérables sans abri ou à risque de le devenir. John Tory a affirmé mardi que de créer ces logements est un impératif social si Toronto veut être une ville saine.

Je travaillerai dur avec les autres paliers de gouvernement pour faire en sorte que le plan d'action pour le logement HousingTO soit entièrement financé , a dit le maire par voie de communiqué. Ça doit être une priorité. Nous devons travailler ensemble pour aider les foyers qui ont du mal à payer le loyer et garder ou mettre un toit au-dessus de leurs têtes .

Le plan baptisé HousingTO 2020-2030 Action Plan prévoit aider 341 000 foyers. Les coûts élevés pour la location et l'achat font que 194 000 foyers (ou 17,5 % des foyers) dépensent plus de 50 % de leurs revenus pour leur logement , note le document de la Ville. Il est proposé que la Ville s'engage à travers des investissements actuels et futurs à contribuer à hauteur de 8,5 milliards de dollars sur 10 ans.

Le rapport note aussi que des contributions des secteurs privés et des organismes sans but lucratif seront nécessaires pour atteindre cette cible.

Le plan comprend 76 initiatives, notamment d'améliorer les mesures pour prévenir les expulsions et empêcher les gens de se retrouver à la rue, de préserver les logements locatifs actuels, d'adopter une nouvelle définition pour le logement abordable en fonction des revenus et de créer une banque foncière multisectorielle afin d'appuyer l'approbation de 40 000 nouveaux logements locatifs et avec services de soutien.