Le spectacle hommage à Lhasa de Sela reprend la route

La chanteuse américano-mexicaine, qui habitait Montréal, est décédée à l’âge de 37 ans, le 1er janvier 2010, d’un cancer du sein. De 1997 à 2009, les trois albums qu'elle a lancés ont été des succès au Canada et un peu partout dans le monde. Au total, plus de 500 000 copies de ses disques ont été vendues.

Le spectacle, produit par la compagnie PPS Danse, offre un programme revisité avec 23 chansons tirées du répertoire de Lhasa de Sela et 16 artistes sur scène. On y retrouvera Bïa, Alexandre Désilets, Geneviève Toupin et Karen Young, en compagnie de cinq instrumentistes, le tout sous la direction musicale de Frédéric Darveau. Le spectacle est mis en scène par Pierre-Paul Savoie.

Un extrait du spectacle « Danse Lhasa Danse » Photo : Leblanc / PPS Danse

Quand les gens ne sont plus là, on réalise souvent leur grandeur. Lhasa de Sela avait une aura particulière. J’ai voulu transposer son univers unique dans un spectacle qui marie différentes formes d’art que sont la musique, les mots et la danse. C’est un privilège de porter la grâce, les mots, la charge et l’empreinte d’un être d’exception , a souligné Pierre-Paul Savoie par voie de communiqué.

Un extrait du spectacle « Danse Lhasa Danse » Photo : Jean-François Leblanc

En tournée au Québec du 17 janvier au 27 février, Danse Lhasa Danse sera présenté sur la scène du théâtre Maisonneuve de la Place des Arts le 6 février. Pour l’occasion, la chanteuse Betty Bonifassi se joindra au spectacle comme artiste invitée.