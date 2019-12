Négociations au point mort à la veille d'une possible grève des enseignants

Il a ajouté que le gouvernement demeure à la table de négociation avec les représentants syndicaux de la Fédération des enseignantes-enseignants des écoles secondaires de l’Ontario (FEESO).

Aujourd'hui via notre médiateur, nous avons offert un nouveau cadre qui selon nous, permettra de garder [les représentants syndicaux] à la table.

Pour les parents à la maison, nous montrons que nous allons faire tout ce que nous pouvons pour trouver des manières innovantes de garder leurs enfants en classe parce que leur éducation ne devrait pas être compromise , a dit le ministre lors d'un point de presse mardi matin.

Il semble toutefois que le syndicat n'ait pas été informé de cette proposition du gouvernement. Le président de la FEESO, Harvey Bischof, a affirmé quelques heures plus tard qu'il ignore de quoi le ministre parle. Il est clair pour moi que le ministre [...] ne comprend pas comment [le processus de négociation] fonctionne , a-t-il dit, ajoutant que les discussions n'avancent pas depuis plusieurs jours.

Après avoir été informé par les médias qu'une nouvelle offre avait été faite, j'ai envoyé l'équipe de négociation parler avec le médiateur et demander : "Avons-nous manqué quelque chose? Est-ce que l'autre partie nous a fait une offre?" Et la réponse du médiateur a été : "Non".

Harvey Bischof, président de la FEESO