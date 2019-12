Guignolée des médias en Outaouais : à vos dons!

Dès 6 h, il a été possible de faire un don aux équipes qui étaient en poste aux quatre coins de la Ville de Gatineau et du territoire de la MRC des Collines-de-l’Outaouais.

Des représentants de Radio-Canada étaient à l'intersection des boulevards Saint-Raymond et des Trembles, de même qu'à l'intersection de la rue de l'Atmosphère et du boulevard du Plateau à Gatineau.

Sarah Ouellette, Laurie Trudel, Alain Jean-Mary et Mathieu Nadon à l'intersection St-Raymond et boulevard des Trembles à Gatineau. Photo : Radio-Canada / Laurie Trudel

D'autres vous attendent sur la rue Sparks à Ottawa.

L'animateur du Téléjournal Weekend, Daniel Bouchard, a participé à la Guignolée des médias, sur la rue Sparks à Ottawa. Photo : Radio-Canada / Jean-François Poudrier

Philippe Marcoux anime une émission spéciale des matins d'ici dès 6 h afin de vous faire vivre la Guignolée des médias. Damien Robitaille est l'un des invités et présentera son nouvel album Bientôt ce sera Noël.

L'auteur-compositeur-interprète Damien Robitaille s'est joint à l'équipe des matins d'ici lors de la guignolée des médias et a interprété deux chansons de son album "Bientôt ce sera Noël. Photo : Radio-Canada / Nathalie Bastien

Cette année, Moisson Outaouais n'a pas de tirelires dans les autobus de la Société de transport de l'Outaouais (STO). Les dons pour la banque alimentaire seront acceptés dans plusieurs dépanneurs.

Dépanneur du coin : 241, boulevard de l’aéroport

Dépanneur du coin : 700, montée Paiement

Dépanneur du coin : 510, boulevard Saint-Joseph

Dépanneur du coin : 591, boulevard des Grives

Couche-Tard : 585, boulevard des Grives

Selon le bilan 2019 de Moisson Outaouais, l'organisme aide près de 12 000 personnes par mois, soit une hausse de 11 % par rapport à 2018.

La campagne se tient du 25 novembre au 24 décembre 2019. Il est possible de déposer les denrées non périssables et de l'argent chez Via Capitale Outaouais, dans les pharmacies Jean Coutu et chez Provigo.

Le "Père Noël" Lucien Baribeau a reçu une poche de riz lors de la guignolée des médias. Tous les dons sont acceptés! Photo : Radio-Canada / Geneviève Normand

Il est également possible de faire un don via le site Internet de La guignolée des médias  (Nouvelle fenêtre) ( choisir la région) ou par message texte en envoyant « Remplir » au 20222.

L'argent et toutes les denrées non périssables vont être distribués à neuf organismes communautaires : la Société St-Vincent-de-Paul, le Comité dépannages des paroisses, le Centre alimentaire d'Aylmer, la Soupe populaire Saint-François-de-Sales, la Soupe populaire de Hull, la Manne de l'Ile, la Mie de l'entraide, le Grenier des Collines et Moisson Outaouais.