Margaret Atwood au Salon du livre de Québec

La romancière, poétesse, critique littéraire et essayiste ontarienne, qui a écrit plus de 50 oeuvres, dont La servante écarlate, participera à une conversation en compagnie de l'autrice Marie Laberge.

C'est actuellement en Occident une des auteures les plus prisées, les plus recherchées. J'ai très hâte de déguster cette conversation entre deux grandes dames de la littérature. Ça démontre que l'organisation est plus forte qu'un seul individu , affirme le maire de Québec, Régis Labeaume, en faisant référence au congédiement de l'ancien PDG du Salon du livre.

C'est une dame qui peut nous parler de toutes sortes de choses. Elle a des opinions arrêtées sur un paquet de choses, notamment le féminisme. J'ai même lu qu'elle avait appuyé le Bloc québécois en 2008. C'est particulier pour une personne qui vient de l'Ontario , souligne le PDG du Salon du livre par intérim, Daniel Gélinas.

En français

La conversation entre Margaret Atwood et Marie Laberge se déroulera en français, le 14 avril prochain, au Centre des congrès de Québec. Les billets, au coût de 25 $, seront mis en vente mercredi matin à 10 heures.

Il y aura aussi des billets VIP qui seront disponibles en très petite quantité pour un cocktail et peut-être une rencontre privée avec l'auteure, qui seront vendus pour 100 $ le billet , ajoute Daniel Gélinas.

L'auteure de 80 ans a eu un automne chargé. Elle a notamment reçu un deuxième prix Booker, celui-là pour son roman Les Testaments. Le Salon du livre de Québec a amorcé les démarches pour la faire venir à Québec en mars dernier.

Son adjointe me disait : "On va analyser toutes les demandes qu'on a eues. On est vraiment ensevelies" , raconte la responsable des communications du Salon du livre, Johanne Mongeau.

Le Salon international du livre de Québec aura lieu du 15 au 19 avril prochains au Centre des congrès. Il n'y aura pas cette fois de pays invité.