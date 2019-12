Le Granada fait un pas de plus pour être vert

Après avoir éliminé les pailles, notamment, la salle de spectacle a choisi d'utiliser des verres réutilisables pour toutes les boissons servies dans des verres.

Annuellement, ce sont des milliers de bouteilles et de verres de plastique qui seront éliminés.

Pour une question de sécurité, les contenants en verre ne peuvent pas être utilisés dans la salle de spectacle. Il nous fallait donc trouver un contenant qui soit sécuritaire et qui puisse servir plus d'une fois , a précisé Suzanne-Marie Landry, directrice générale et artistique du théâtre.

Le verre réutilisable du Théâtre Granada. Photo : Photo fournie : communiqué de presse du Théâtre Granada

Le virage aux verres va se faire lors du spectacle de Patrick Watson, le 4 décembre.