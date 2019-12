Don de 125 000 $ à la Fondation du Centre hospitalier régional de Rimouski

L'entrepreneur Martin D'Astous et son entreprise Beaulieu Décor accorde un montant de 125 000 $ à la Campagne de dons majeurs de la Fondation du Centre hospitalier régional de Rimouski.

En comptant ce nouveau don, un peu plus de 3 millions ont été amassés jusqu'à maintenant dans le cadre de cette campagne lancée il y a un peu plus d'un an.

L'objectif est d'atteindre un total de 5 millions de dollars en trois ans.

J'ai toujours trouvé que, si on met de notre argent dans notre communauté, bien ça nous rapporte à tout le monde. [...] Je n'ai pas hésité une minute. Martin D'Astous, président-directeur général de Beaulieu Décor

Le président de la campagne de dons majeurs de la Fondation du centre hospitalier régional de Rimouski, Louis Khalil, se réjouit de la contribution de Martin D'Astous.

C'est super là, le chèque, on est bien contents. Mais c'est du jus de bras dont on a besoin aussi. Des gens comme Martin qui s'impliquent, qui ont de l'influence. Louis Khalil, président de la campagne de dons majeurs de la Fondation du centre hospitalier régional de Rimouski

La Campagne de dons majeurs doit notamment permettre de réaménager la salle de réanimation, d'augmenter l'offre de services en oncologie et d'offrir un hébergement plus abordable aux parents de bébés prématurés.