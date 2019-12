Drake, artiste de la décennie, selon Spotify

Drake, connu pour des succès comme God's Plan, One Dance et Hotline Bling, a remporté de multiples prix musicaux.

Il est suivi en deuxième place par le Britannique Ed Sheeran, puis par Post Malone, Ariana Grande et le rappeur Eminen.

Drake s'est aussi fait le porte-étendard de la Ville Reine au cours des dernières années, qu'il s'agisse de références au Grand Toronto dans ses chansons, en se tenant au sommet de la Tour CN sur une pochette d'album ou dans son rôle d'ambassadeur des Raptors.

Spotify a aussi fait la liste des cinq chansons les plus écoutées de la décennie sur sa plateforme. Shape of You, d'Ed Sheeran, est en première place devant One Dance, de Drake. Rockstar ft.21 Savage, de Post Malone, est troisième, Closer, de The Chainsmokers, se classe quatrième, et Thinking out Loud, d'Ed Sheeran, est cinquième.

Shawn Mendes, lors de son spectacle au Festival d'été de Québec le 8 juillet 2018. Photo : Radio-Canada / Alice Chiche

Deux autres artistes du Grand Toronto se retrouvent au palmarès 2019 de Spotify :

Shawn Mendes, pour Senorita (chanson la plus écoutée sur Spotify en 2019)

The Weeknd (l'un des cinq artistes masculins les plus écoutés sur Spotify durant la dernière décennie)