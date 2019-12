Marshmello et Jack Johnson au Bluesfest 2020

Les organisateurs du Bluesfest ont dévoilé mardi une partie de la liste des têtes d’affiche qui fouleront la scène principale des plaines LeBreton, du 9 au 19 juillet prochain.

La présence de l’étoile montante de l’électro Marshmello, à qui on doit les succès Wolves (avec Selena Gomez), Happier (avec Bastille) ou encore Here With Me (avec Chvrches), donne le ton d’une programmation qui fait la part belle à la jeunesse, notamment avec la rappeuse Lil Tecca.

Jack Johnson se présentera quant à lui devant la foule deux soirs plus tôt, soit le 14 juillet. Il sera la principale attraction d’une soirée comprenant entre autres l’Australien Vance Joy et le Britannique Jade Bird.

La programmation complète de l’événement sera dévoilée au courant du mois de février 2020. Quelque 300 000 personnes assistent chaque année au festival musical.

Une prévente de billets aura lieu du 3 au 24 décembre, exclusivement sur le site web du Bluesfest.