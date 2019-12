Tommy Emmanuel de retour à Rouyn-Noranda pour le Festival des Guitares du monde

La vedette mondiale de la guitare aura le mandat de clôturer le festival le 30 mai 2020.

On est encore très heureux de le recevoir , se réjouit explique le président du FGMATFestival des guitares du monde de l’Abitibi-Témiscamingue , Jean Royal.

Dans un festival de guitare, Tommy Emmanuel c’est un incontournable, c’est le plus grand dans son genre dans le “finger picking”. Et les gens nous le demandent, on pourrait l’inviter chaque année et ce serait salle comble , ajoute M. Royal.

Le président du Festival des guitares du monde de l'Abitibi-Témiscamingue Jean Royal. Photo : Radio-Canada / Vanessa Limage

Ce sera le quatrième passage du musicien en Abitibi-Témiscamingue, lui qui est adoré des festivaliers explique le président du FGMATFestival des guitares du monde de l’Abitibi-Témiscamingue , Jean Royal.

Tommy Emmanuel présentera son plus récent album, Accomplice One, sorti en janvier 2019.