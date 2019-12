Rage au volant extrême : le suspect activement recherché par le SPVM

Les enquêteurs auraient mis la main sur les enregistrements de caméras de surveillance de Transports Québec, mais aussi sur ceux de certains commerces avoisinants.

La voiture recherchée est une Volkswagen Jetta 4 portes de couleur blanche. Le porte-parole du SPVM Raphaël Bergeron a affirmé mardi matin à Radio-Canada qu'il ne disposait pas, pour l'instant, d'indices supplémentaires.

La victime conduisant une camionnette de la compagnie « Monsieur livre-tout ». Photo : Radio-Canada / Mathieu Wagner

La fusillade est survenue lundi après-midi. Selon les premiers éléments d'enquête, il semble que la victime, au volant d'une camionnette de livraison, aurait ralenti pour vérifier des adresses, ce qui aurait fait perdre patience au conducteur de la Jetta qui le suivait.

Pris de rage, le suspect aurait alors fait feu en direction du livreur, atteignant celui-ci à plusieurs reprises.

Aidée par des témoins, la victime de 23 ans a d'abord été conduite au centre opérationnel est du SPVM avant d'être transférée à l'Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal. Gravement blessé au bras, le jeune homme pourrait devoir être opéré dans les prochaines heures. Sa vie ne serait toutefois pas en danger.

Un cas rare

Appelée à définir la notion de « rage au volant » sur les ondes de RDI-Matin, la présidente de l'Ordre des psychologues du Québec, Christien Grou, a souligné que tous les êtres humains avaient en eux un potentiel d'agressivité , sans quoi ils ne pourraient pas défendre leur vie en cas de menace.

On a tous un potentiel d'agressivité, mais généralement, il est bien utilisé et il est bien contrôlé, a-t-elle expliqué. C'est quand il y a une disproportion, c'est quand il y a une agressivité excessive, et qu'en plus on n'est pas capable de la contrôler, que le comportement risque de poser problème.

Questionnée sur ce cas de rage au volant mardi, la mairesse de Montréal, Valérie Plante, s'est dite choquée de voir ça, que ça peut arriver ici .