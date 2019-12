Hausse de taxes à Magog

Le compte de taxes des citoyens qui possèdent une résidence desservie par le réseau municipal va augmenter de 2, 27 %.

Pour ceux qui n'ont pas les services d'aqueduc et d’égouts, la hausse grimpe à 2, 71$.

La mairesse de Magog, Vicky-May Hamm, a précisé que l'objectif est toujours de se rapprocher le plus possible de l'inflation, qui se situait, en octobre, à 1,9 %. Les budgets sont toujours de plus en plus difficiles à faire parce que les coûts augmentent à tous les niveaux, c'est le cas pour le déneigement.

On est très fier d'avoir réussi à maintenir ça tout près du taux d'inflation. Quand on a commencé l'exercice, on ne pensait pas pouvoir y arriver. Vicky-May Hamm, mairesse de Magog

La revitalisation du centre-ville explique aussi en partie cette augmentation.

Le budget total de la Ville de Magog est de 82 millions 800 mille dollars.

L'an dernier, la Ville a imposé une hausse de taxes de plus de 3 % à ses citoyens.