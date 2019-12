Avertissement de neige et de grésil en Gaspésie et sur la Côte-Nord

Environnement Canada a émis un avertissement de neige pour l’ensemble de la péninsule Gaspésienne ainsi que pour les secteurs de Natashquan et d’Anticosti sur la Côte-Nord. Ces régions pourraient recevoir de 15 à 25 centimètres de neige entre mardi après-midi et mercredi matin.

Les précipitations seront accompagnées de vents forts qui pourraient causer de la poudrerie surtout près du littoral. Les déplacements seront compliqués par la visibilité réduite, ajoute Environnement Canada.

Neige, grésil et niveau d’eau élevé

L'organisme a aussi publié un bulletin météorologique spécial pour Blanc-Sablon et Chevery en Basse-Côte-Nord.

Un total de 10 centimètres de neige mêlée à du grésil est prévu pour ces régions mardi soir et la nuit suivante. Ces précipitations seront accompagnées de vent qui entraînera de la poudrerie. La visibilité sera réduite dans ces secteurs.

Environnement Canada prévoit aussi un court épisode de pluie verglaçante à la fin de la nuit mercredi.

Un autre bulletin a été émis pour les Îles-de-la-Madeleine. On anticipe des niveaux d’eau plus élevés que la normale et un fort ressac pilonnant à la marée haute mardi après-midi.

Plus de neige que la moyenne le mois dernier

Certains secteurs de la Gaspésie et de la Côte-Nord ont déjà reçu plus de neige que la normale pendant le mois de novembre.

Le secteur de Blanc-Sablon a reçu 44 centimètres de neige pendant le dernier mois, alors que la normale enregistrée est de 27 centimètres. Selon Environnement Canada, 78 centimètres de neige sont tombés sur Sept-Îles, tandis que la normale, en novembre, est de 46 centimètres.

À Gaspé aussi il a neigé plus que la moyenne. Au total, 63 centimètres de neige y sont tombés, alors que la normale est de 36 centimètres.

Les Îles-de-la-Madeleine ont reçu une quantité de neige normale, soit de 18 centimètres. La région enregistre des précipitations de neige de 17 centimètres normalement en novembre. Toutefois, beaucoup de pluie est tombée sur les Îles, soit 169 millimètres. La normale est de 109 millimètres.