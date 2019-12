Val-d’Or tente une 2e fois d’obtenir un soutien financier de l’État pour l’aréna Kiwanis

Le conseil municipal de Val-d’Or avait dû reporter son projet, faute de financement.

Besoin de rénovations

Le projet de rénovation pourrait nécessiter un investissement de 4 millions de dollars, selon le maire de Val-d’Or, Pierre Corbeil.

Le maire de Val-d'Or, Pierre Corbeil. Photo : Radio-Canada / Thomas Deshaies

On avait déjà auparavant déposé une demande d’aide financière dans le dernier budget du gouvernement du Québec et notre demande n’avait pas été retenue. Alors on a mis les travaux en veille et là, on redépose une demande pour ce projet avec les chiffres actualisés , a-t-il expliqué, en marge de la séance du conseil.

Il y a de l’ouvrage à faire dans cette bâtisse-là, donc on va la remettre à niveau pour les 50 prochaines années. Pierre Corbeil, maire de Val-d’Or

Le bâtiment, construit il y a plusieurs dizaines d’années, nécessite des travaux majeurs.

À lire aussi : Val-d’Or se prépare à des rénovations majeures de l’aréna Kiwanis

Il y a l’isolation, l’enveloppe du bâtiment, des travaux sur la couverture, des travaux sur l’accès à la bâtisse. C’est une infrastructure qui date du milieu des années 1960-1970 , a résumé M. Corbeil.

Les travaux pourraient être exécutés en 2020 ou en 2021.