Tempête en Atlantique : prudence sur les routes

Les autorités recommandent aux automobilistes de ralentir parce qu’une tempête déverse de la neige et de la pluie verglaçante sur les provinces de l'Atlantique.

La Gendarmerie royale du Canada (GRC) a publié un avertissement sur Twitter pour les automobilistes à la frontière du Québec et des États-Unis.

Plusieurs services policiers, dont ceux de Fredericton et de Saint-Jean, au Nouveau-Brunswick, conseillent la plus grande prudence sur les routes.

La Municipalité régionale d’Halifax prévient les automobilistes que certaines rues risquent d’être glissantes. Ses équipes répandent du sel sur les routes au besoin.

Les départs des traversiers de la société Marine Atlantique prévus pour 12 h 30 à North Sydney et pour 11 h 45 à Port-aux-Basques sont annulés.

Quelques vols sont annulés ou en retard à l'aéroport international Stanfield, à Halifax.

Prévisions de tempête

Environnement Canada prévoit de 15 à 25 cm de neige et un risque de pluie verglaçante dans les régions du nord, du centre et de l'ouest du Nouveau-Brunswick, à compter de mardi matin. Une longue période de pluie verglaçante est prévue jusqu'en après-midi pour les régions du sud.

Les routes et les trottoirs risquent de se recouvrir de glace, ce qui compliquerait les déplacements, indique Environnement Canada.

En Nouvelle-Écosse, des niveaux d'eau plus élevés que d'habitude sont prévus tout le long de la côte atlantique durant la marée haute en soirée. Les résidents du Cap-Breton doivent s’attendre à des vents forts pouvant atteindre 130 km/h par moments. Ces vents devraient sévir jusqu'au début de la soirée.

Un mélange de neige, de grésil et de pluie verglaçante est aussi prévu pour l’Île-du-Prince-Édouard.

La tempête devrait s’étendre progressivement sur Terre-Neuve à compter de l'après-midi, estime Environnement Canada. Les météorologues prévoient des vents de 100 à 120 km/h dans la région de Port-aux-Basques et jusqu’à 10 mm de pluie verglaçante sur les régions du centre. De 10 à 15 cm de neige sont prévus pour la péninsule Nord et de 10 à 20 cm de neige pour le Labrador. La tempête devrait toutefois épargner la péninsule de Burin et la région de Saint-Jean.

Écoles fermées

Au Nouveau-Brunswick, toutes les écoles des Districts scolaires francophones Sud et Nord-Est sont fermées. Celles du District scolaire francophone Nord-Ouest fermeront pour l'après-midi. Toutes les écoles des Districts scolaires anglophones Ouest, Est et Nord sont également fermées. Tous les campus du NBCCNew Brunswick Community College sont fermés, ainsi que le campus du CCNBCollège communautaire du Nouveau-Brunswick à Dieppe.

À l’Île-du-Prince-Édouard, toutes les écoles francophones et anglophones sont fermées.

En Nouvelle-Écosse, le Conseil scolaire acadien provincial annonce la fermeture des écoles Rose-des-Vents, Rive-Sud et NDA.

De nombreuses écoles sont aussi fermé à Terre-Neuve-et-Labrador.