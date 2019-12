Le budget de la STS enflamme les élus de Saguenay

Michel Potvin a reproché à son collègue, président de la STS, de ne pas avoir été capable de répondre aux questions qui lui ont été posées concernant les dépenses de la Société, l'achalandage et le nombre de kilomètres parcourus, lors de la réunion de la Commission des finances du 18 novembre.

Tant que je n’aurai pas de réponse, je vais voter contre le budget , a lancé M. Potvin.

Marc Pettersen s’est défendu en mentionnant que la STS Société de transport du Saguenay faisait beaucoup avec peu de ressources.

On n’est pas là pour se promener et faire des déficits. On est là pour faire de la bonne gestion et ça va très bien. On fait des miracles avec l’argent qu’on a , a-t-il indiqué.

Le conseiller Jean-Marc Crevier s’est porté à la défense de la STS Société de transport du Saguenay en rappelant qu’elle devait desservir un très large territoire. Et ici, ça coûte moins cher par contribuable , a ajouté M. Crevier.

Bien qu’il ait voté contre le budget, le conseiller Kevin Armstrong s’est montré prudent dans ce dossier. Il ne faut pas chercher des coupables, a-t-il mentionné. Il faut continuer d’être rigoureux dans nos dépenses. Il y a eu un engagement clair du président de la STS. On va pouvoir aller vers quelque chose de plus pérenne.

Finalement, le budget de la STS a été adopté après un vote serré de 8 pour et 6 contre.