Les climatiseurs de fenêtre bannis après la mort d'une petite fille

Dans un communiqué de presse publié lundi, la TCHCSociété d'habitation communautaire de Toronto a déclaré avoir commencé à enlever les climatiseurs de fenêtres des immeubles à plusieurs étages lorsque ces appareils ne donnent pas sur des balcons.

Malheureusement, nous avons vu à quel point le risque de délogement d'un climatiseur de fenêtre peut avoir des conséquences tragiques , a déclaré le président de la TCHCSociété d'habitation communautaire de Toronto , Kevin Marshman, dans le communiqué.

Le jour du Souvenir, un climatiseur de fenêtre est tombé d'un immeuble de l'avenue Lawrence Est, frappant Crystal Mirogh, 2 ans, dans une poussette. La fillette est morte cette nuit-là.

Aucune accusation n'a été portée, selon la police de Toronto, qui a conclu à un accident. La famille de Crystal a quitté le bâtiment et a engagé un avocat pour enquêter sur sa mort.

Remplacement des climatiseurs d’ici un an

Les travaux pour remplacer 6000 climatiseurs dans les immeubles ont commencé jeudi dernier et devraient être achevés avant Noël. Les climatiseurs des maisons en rangée de la TCHCSociété d'habitation communautaire de Toronto commenceront à être changés après Noël.

La Société d'habitation a indiqué qu'elle remplacera chaque climatiseur de fenêtre qu'elle enlève par un nouveau modèle de plancher sans frais pour le locataire, avant que le temps ne se réchauffe l'an prochain.

L'objectif de TCHC est de remplacer éventuellement tous les climatiseurs de fenêtre, y compris ceux au-dessus d'un balcon, par des climatiseurs de type plancher. Les modèles de plancher fournissent plus de refroidissement et sont plus sûrs, plus silencieux et plus écoénergétiques , a déclaré l'organisme dans le communiqué.

À l'heure actuelle, un locataire doit obtenir une autorisation écrite pour installer un climatiseur de fenêtre. La TCHCSociété d'habitation communautaire de Toronto a annoncé qu'elle n'autorisera plus l'installation de climatiseurs de fenêtre qui ne donnent pas sur des balcons.

Nous prenons des mesures pour protéger la sécurité des locataires, du personnel et des visiteurs de nos immeubles et nous demandons la collaboration des locataires dans la mise en œuvre de ces mesures , peut-on lire dans le communiqué.

La bonne décision , selon John Tory

Le maire de Toronto, John Tory, s’est réjoui des mesures prises par la Société d'habitation de Toronto, affirmant que le retrait rapide des climatiseurs était la bonne décision .

Le programme de remplacement des climatiseurs est une décision judicieuse, c’est une décision judicieuse pour la sécurité des citoyens et c’est aussi une décision qui va réduire les coûts de l'énergie. John Tory, maire de Toronto

Le maire de Toronto, John Tory, en conférence de presse mardi Photo : Radio-Canada / Francis Beaudry

Le maire de Toronto s’est cependant dit frustré, comparant ses efforts à faire changer un paquebot de direction dans des dossiers comme celui des climatiseurs à la TCHC.