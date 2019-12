Fusion des bibliothèques scolaire et municipale à Pointe-aux-Outardes

La Municipalité de Pointe-aux-Outardes et la Commission scolaire de l’Estuaire ont inauguré lundi la nouvelle bibliothèque scolaire et municipale située entre les murs de l’école Les Dunes.

Afin de trouver un local pour accueillir une classe de maternelle 4 ans, la Commission scolaire et la Municipalité se sont alliées pour rassembler en un même lieu le service de bibliothèque, explique la superviseure des loisirs et de la culture à la Municipalité de Pointe-aux-Outardes, Joëlle Bernier. On a dû relocaliser la bibliothèque municipale donc on a profité de l’occasion pour fusionner les deux bibliothèques , raconte-t-elle.

Le maire de Pointe-aux-Outardes, Serge Deschênes, en compagnie de la présidente de la Commission scolaire de l'Estuaire, Ginette Côté, ainsi que de membres du personnel de l'école et de la municipalité Photo : Radio-Canada / Benoit Jobin

L’administration de la bibliothèque est aussi devenue conjointe entre la Commission scolaire et la Municipalité.

Le coût des travaux de réaménagement s’élève à 30 000 dollars. La Commission scolaire de l’Estuaire a essuyé près des deux tiers de ces coûts. La bibliothèque de l'école primaire Les Dunes a été fermée pendant tout le mois de novembre pendant son réaménagement.

La bibliothèque sera pour l’instant ouverte au public le lundi soir. Une réévaluation des heures d’ouverture se fera au retour du congé des Fêtes.