Développement économique Winnipeg demande à la Ville d'être une meilleure ambassadrice

Winnipeg devrait mettre davantage ses bons coups de l'avant pour augmenter l’attractivité de la ville. C’est ce qu'a déclaré lundi la présidente et directrice générale de Développement économique Winnipeg, Dayna Spiring, devant le Comité du développement économique et de l’innovation de la Ville.

Le conseil municipal doit mieux souligner les succès de Winnipeg et être moins négatif , a lancé Mme Spiring lors d'une présentation dans le cadre de la plus récente séance du Comité du développement économique et de l’innovation.

Je mets au défi tous les Winnipégois d’être de meilleurs ambassadeurs et je pense que notre conseil municipal est en tête de liste. Il y a des choses incroyables qui se passent à Winnipeg.

La présidente et directrice générale de Développement économique Winnipeg comprend que certaines problématiques, comme la criminalité, soient des priorités de la Ville, mais croit que ces défis existent partout.

Lors de sa présence devant le Comité du développement économique et de l’innovation, Mme Spiring a expliqué pourquoi son organisme s'implique dans les Whiteout parties, des fêtes de rue, durant les séries éliminatoires des Jets de Winnipeg.

Elle a souligné que les clichés de ces fêtes de rue diffusés dans les médias à travers le monde donnent une image positive et un rayonnement que Développement économique Winnipeg ne pourrait égaler, même en y mettant tout son budget.

Mme Spiring ajoute que grâce au message positif transmis par ces images, son organisme reçoit des appels qui auraparavant ne lui étaient pas retournés.

[Winnipeg] n’est pas une ville au milieu de nulle part, avec des nids-de-poule, aucun gratte-ciel et des moustiques. Dayna Spiring, présidente et directrice générale de Développement économique Winnipeg

Plusieurs organisations, comme YES! Winnipeg ou Tourisme Winnipeg jouent un rôle pour promouvoir la ville. Dayna Spiring croit que les différents acteurs doivent s’aligner les uns sur les autres .

Elle a précisé au Comité que son organisation s’est accordée avec le World Trade Centre de Winnipeg, CentreVenture, l’agence de développement économique qui œuvre dans le centre-ville, et le gouvernement fédéral pour marteler des messages positifs au sujet de Winnipeg et de la province du Manitoba.

Le conseiller municipal John Orlikow, qui préside le Comité du développement économique et de l’innovation de la Ville, a admis qu’il y a du travail à faire de la part de tous pour être de meilleurs ambassadeurs pour Winnipeg.

Les Winnipégois, et je m’inclus là-dedans, sont parfois négatifs par rapport à leur ville, mais il y a vraiment des choses exceptionnelles qui se passent , dit-il. Il faut faire la part des choses. Je crois que nous sommes à notre manière en train de dire que ça pourrait être mieux.

Avec les informations de Sean Kavanagh