Des initiatives pour rendre les routes plus sécuritaires cet hiver

Des clôtures nouveau genre, des tranchées de neige et des plantes seront testées cet hiver dans des secteurs où les fermetures de route sont fréquentes.

À Hébertville, trois agriculteurs ont accepté de laisser une bande de maïs de 10 mètres le long de la route 169 afin de voir si cela peut limiter la poudrerie.

Toute ma famille demeure à Hébertville et on est toujours mal pris. On a une douzaine d'employés et quand les routes ferment, on est vraiment mal pris. Je me disais donc que c'était un devoir d'y participer si ça peut aider la région. On verra les résultats , explique l’agriculteur et ex-maire d'Hébertville, Léonard Côté, qui participe à l’expérience.

Les agriculteurs qui prêtent leur terre pour ces expériences sont indemnisés par le ministère des Transports.

Des résultats déjà visibles

Près de Normandin, des saules à croissance rapide ont été plantés. Ailleurs, ce sont des tranchées de neiges qui seront creusées.

Près de la piste de la base militaire de Bagotville, le long de la route 170, des bandes de plastique ont été ajoutées aux clôtures de broche déjà en place. Une méthode qui donne déjà des résultats, selon la porte-parole du ministère des Transports, Véronick Lalancette.

Dans les années précédentes, le Ministère avait l'habitude de fermer cette route de deux à trois fois par année en raison du manque de visibilité et je peux vous dire que déjà, en raison des observations qu'on a faites, on s'attend à ne plus la fermer , explique-t-elle.

L'analyse des différents projets se fera le printemps prochain. C'est pour ça qu'on souhaite voir quelles sont les initiatives les plus intéressantes et si on peut les mettre en application , ajoute Véronick Lalancette.

D’après le reportage de Denis Lapierre