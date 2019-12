Un employé des Broncos de Swift Current congédié à la suite de « commentaires dégradants »

Dans une déclaration publiée sur leur compte Twitter lundi, les Broncos de Swift Current ont justifié leur décision de renvoyer M. LeBlanc.

La décision a été prise après révélation d’un récent ensemble de commentaires dégradants et péjoratifs, de comportements menaçants et de conduite non professionnelle, qui sont incompatibles avec les valeurs de l’organisation des Broncos de Swift Current et de la Ligue de hockey junior de l’Ouest , précisent les Broncos dans leur communiqué sans en dire davantage.

Jamie LeBlanc en était à sa 10e année au sein de cette équipe de hockey junior du sud-ouest de la Saskatchewan.

Cette décision survient quelques jours après la démission de l’entraîneur-chef des Flames de Calgary, Bill Peters, visé par des allégations de racisme et de comportements abusifs de la part d’anciens joueurs.

La WHL, les Broncos et Jamie LeBlanc n’avaient pas répondu aux demandes d'entrevues de la part La Presse canadienne au moment de publier cet article.