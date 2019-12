Appel aux dons pour le deuxième marché solidaire de Calgary

La coordinatrice des services d'établissement à la Cité des Rocheuses, Alejandra Aracena, explique que cette initiative est inspirée des Magasins-Partage, à Montréal.

C’est comme un marché éphémère et les gens vont choisir ce qu’ils veulent manger , ajoute-t-elle.

Ce n’est pas un panier de Noël. Alejandra Aracena, coordonnatrice des services d'établissement, Cité des Rocheuses

Les Calgariens peuvent faire deux types de dons. Un don de denrées non périssables comme des pâtes, des légumineuses et du riz ou encore un don en argent qui servira à acheter des produits frais comme du lait, des fruits et des dindes. D'ailleurs, plus de 10 000 $ ont été amassés l'an dernier.

La paroisse Sainte-Famille et le Centre d'appui familial collaborent aussi à cette initiative. La directrice du Centre, Sarah Lessard, explique que les familles doivent d'abord s'inscrire pour avoir accès au marché solidaire.

Pour certaines familles, c'est difficile de payer certaines factures et, avec la pression des cadeaux de Noël, des familles doivent choisir , indique Sarah Lessard.

On demande aux familles dans le besoin de nous contacter. Sarah Lessard, directrice, Centre d'appui familial

Le marché se tiendra le 14 décembre. Mais les Calgariens ont jusqu'au 12 décembre pour déposer leurs dons dans 1 des 15 points de collecte de la ville.

Toutes les informations pour faire des dons ou pour s'inscrire pour les recevoir sont sur le site Internet de la Cité des Rocheuses.  (Nouvelle fenêtre)