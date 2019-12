La liste pour le camp de sélection de l'équipe nationale junior de hockey dévoilée

Le camp de sélection aura lieu du 9 au 12 décembre  (Nouvelle fenêtre) au domicile des Blades d’Oakville, en Ontario, et comprendra deux matchs contre une équipe d’étoiles du hockey universitaire.

Les joueurs du groupe constitué de 4 gardiens de but, de 10 défenseurs et de 17 avants viseront une place au sein de la formation canadienne qui participera au Championnat mondial junior 2020.

« Nous avons évalué les joueurs au Défi estival, pendant la première moitié de la saison avec leurs équipes respectives, et durant la Série Canada-Russie », a dit le directeur du recrutement de l'équipe, Brad McEwen.

« Nous nous attendons à un camp où la compétition sera très relevée pour ces 31 joueurs et nous savons qu’il y aura des décisions très difficiles à prendre quand viendra le temps de choisir les joueurs qui arboreront l’uniforme orné de la feuille d’érable en République tchèque », a-t-il dit.

Shawn Bullock, le directeur des équipes nationales masculines et Brad McEwen, le directeur du recrutement de l'équipe présente le maillot de l'équipe nationale pour le prochain mondial. Photo : Radio-Canada / Fuat SEKER

Parmi les 31 joueurs, Alexis Lafreniere, Jared McIsaac et Ty Smith étaient de la formation nationale canadienne au Mondial junior 2019.

Alexis Lafrenière avait un but en tant que plus jeune joueur de l’équipe de l’année dernière, terminant sixième en 2019 à Victoria et à Vancouver. À 18 ans, il mène la Ligue de hockey junior majeure du Québec aux points avec 17 buts et 42 passes pour l'Océanic de Rimouski cette saison.

Ty Smith a eu trois passes, et Jared McIsaac a eu une aide pour le Canada l'an dernier.

Jared McIsaac a subi une opération à l'épaule et n'a disputé qu'un seul match avec les Mooseheads de Halifax de la LHJMQ.

Ty Smith, âgé de 19 ans et originaire de Lloydminster, en Alberta, a inscrit 4 buts et 12 aides en défense pour les Spokane Chiefs de la Western Hockey League.

Dans cette sélection, il y a également trois autres joueurs originaires de l’Alberta : Jacob Bernard-Docker, originaire de Canmore, Dylan Holloway, originaire de Bragg Creek, et Peyton Krebs, originaire d’Okotoks.

À noter également la présence de trois espoirs issus des équipes albertaines. Olivier Rodrigue et Raphaël Lavoie, espoirs chez les Oilers d’Edmonton, et Jakob Pelletier, espoir chez les Flames de Calgary, devraient être en mesure de percer l’alignement de l’équipe nationale.

Les championnats du monde juniors 2020 auront lieu à Ostrava et à Trinec, en République tchèque du 26 décembre 2021 au 5 janvier  (Nouvelle fenêtre) 2020.