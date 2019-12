Rencontre au sommet avec employés et retraités du Groupe Capitales Média

La direction du Groupe Capitale Médias rencontre des employés et des retraités ce soir dans les six villes où sont publiés ses quotidiens.

Le plan d'affaires pour le transfert du groupe à la coopérative sera présenté et les conditions qui viennent avec cette proposition.

Les retraités de Capitales Médias pourraient par exemple voir leurs prestations de retraite diminuer de près du tiers à partir de janvier 2020.

Ils demandent à la famille Desmarais qui possédait les journaux jusqu'en mars 2015 de renflouer le déficit de la caisse.

« Ça ne se peut pas qu'il laisse aller ça de même. Je leur demande. Réglez notre problème », intime Fernand Allaire, un retraité du quotidien Le Soleil de Québec depuis 25 ans.

« On vit un cauchemar. Ce n'est pas juste pour moi. Je pense à mes confrères et consoeurs de travail », insiste Sylvain Lévesque, retraité du Soleil depuis moins d'un an.

« C'est inacceptable. Ça va attaquer la santé de plusieurs personnes », ajoute-t-il.

Il n'y a pas que les retraités qui seront perdants dans l'opération. Dans le cadre du transfert vers une coopérative, environ 15 % des postes des journaux seraient supprimés.

Avec les informations de Guylaine Bussière

Plus de détails à venir