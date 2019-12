Budget : Saint-Jean améliore son service d'autobus sans augmenter les impôts

Le budget total de la Ville s’élève à plus de 305,5 millions de dollars. La taxe d’eau restera telle quelle, et le taux par mille des propriétés résidentielles et des espaces commerciaux demeureront à 7,7 et 26,1, respectivement.

Transports en commun

Le nouveau budget présente d'importances améliorations aux services de transport en commun (archives). Photo : Radio-Canada / Jeremy Eaton

Le budget de fonctionnement du service d’autobus Metrobus sera réduit de 0,6 % en 2020. Le nombre d'usagers qui fréquentent les autobus a augmenté de 9,3 % en 2019 et de 4,7 % en 2018, ce qui permet à la municipalité d'améliorer les services.

Améliorations au système de transport en commun Service gratuit pour les enfants de 11 ans et moins

Une nouvelle ligne d'autobus dans le quartier en développement de Galway

Une augmentation de la fréquence sur les lignes 1, 2, 3 et 10

À partir du 2 mars prochain, tout usager de 11 ans et moins pourra prendre l’autobus sans payer.

Une nouvelle ligne sera également créée pour desservir le développement de Galway, où un nouveau magasin Costco a ouvert ses portes l’été dernier et où le Conseil scolaire francophone provincial de Terre-Neuve-et-Labrador a proposé de construire une nouvelle école francophone en décembre 2018.

À partir du 7 septembre, la Ville mettra en activité le réseau Frequent Transit Network, qui favorisera la fréquence du service sur les quatre lignes les plus achalandées.

Grâce à la mise en oeuvre de ce nouveau réseau, les autobus sur les lignes 1, 2, 3 et 10 arriveront toutes les 15 minutes pendant les heures de pointe et toutes les 30 minutes pendant le reste de la journée.

Le financement du service GoBus grimpera d’environ 500 000 $ à cause de la demande croissante des services de transports en commun pour usagers handicapés.

Plus d'argent pour le stade Mile One

Le centre Mile One a connu une diminution des spectacles présentés. Photo : CBC/Geoff Bartlett

La Ville devra cependant gérer plusieurs augmentations de coûts imprévus en 2020.

Malgré la finalisation d’une entente pour garder les Growlers et le Edge – les équipes professionnelles de hockey et de basketball – au centre Mile One, le contexte économique pour St. John’s Sports and Entertainment demeure un défi , indique le conseiller Dave Lane.

Le nouveau bail, la faiblesse du dollar canadien et la diminution des spectacles présentés au stade entraîneront une augmentation de 1 million de dollars à la subvention accordée à St. John’s Sports and Entertainment pour l’exploitation de Mile One en 2020.

Déneigement plus coûteux

Les coûts de déneigement de la Ville devraient aussi grimper de 857 101 $. Cette augmentation est due aux règles fédérales qui forcent la Ville de ne plus jeter la neige dans le port. Elle est présentement transportée au dépotoir municipal de Robin Hood Bay.

La Ville prévoit récolter environ 1 million de dollars de moins en amendes à cause des parcomètres vandalisés. La municipalité espère qu'un nouveau système de bornes de stationnement sera en place d'ici la fin de l’année prochaine.