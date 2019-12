Coalition Anti-Pipeline: un film et une nomination

Plus de 100 projets ont été analysés et celui de la Coalition fait partie des dix toujours en lice.

C'est vraiment magnifique pour nous , lance le co-porte-parole de la Coalition Anti-Pipeline de Rouyn-Noranda, François Gagné, qui rappelle que son groupe travaille fort pour s'opposer à ce projet.

Ils nous récompensent en nous disant "vos actions sont une bonne idée", car ce projet n'a pas de sens , ajoute-t-il.

On veut montrer que ce projet-là n'a pas d'acceptabilité sociale , insiste M. Gagné.

Le gagnant obtiendra 5 000 dollars ainsi que la visite de David Suzuki, le célèbre militant écologiste.

Le prix est remis selon un vote du public et celui d'un jury. Le vote populaire se tient jusqu'au 11 décembre.

Le co-porte-parole de la Coalition Anti-Pipeline de Rouyn-Noranda, François Gagné, souhaite rallier la population à sa cause et prévoit plusieurs actions publiques. Son groupe sera notamment à la prochaine réunion du conseil municipal de Rouyn-Noranda.

Un film pour se faire connaitre

Plusieurs actions sont d'ailleurs au calendrier au cours des prochains jours, dont le lancement d'un film. Le cinéaste Dominic Leclerc a préparé le court-métrage Une couleuvre dans ma chambre. Le film a été tourné lors de la mobilisation citoyenne contre le projet de pipeline du 14 septembre. Il sera officiellement lancé le 5 décembre au café-bar l'Abstracto.

Le film résume la vision qu'a une fillette du projet de pipeline alors qu'elle argumente sur le sujet avec sa mère.