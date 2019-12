Le bénévolat, une industrie qui n’a pas de prix pour le Canada

Comment ça va, mon petit bonhomme? Hélène Clarke regarde avec tendresse le nourrisson qu’elle tient dans ses bras. Emmailloté dans une couverture verte, bonnet bleu sur la tête, l’enfant est né avec plusieurs semaines d’avance.

La bénévole dans le programme de câlins dans l’unité de soins intensifs et semi-intensifs néonatals de l’Hôpital Saint-Boniface lui apporte la chaleur dont il a besoin, quand ses parents s’absentent.

Chaque fois que l’on a un petit ange dans les bras, on a ce sentiment que c’est vraiment un miracle , souffle Hélène Clarke, elle-même maman.

Des petits anges , voilà cinq ans qu’Hélène Clarke en berce, encadrée par le personnel infirmier, deux heures par semaine. C’est une joie pour cette retraitée du gouvernement manitobain qui a toujours donné de son temps, y compris quand elle était en activité.

Pour l’Hôpital Saint-Boniface, l’appui des bénévoles comme Hélène reste inhérent à son bon fonctionnement.

365 bénévoles, 40 000 heures par année

En blouse bleue, les volontaires œuvrent aussi bien à l’accueil que dans les services des urgences ou des soins palliatifs. L’établissement créé par les Soeurs grises il y a 175 ans compte 365 bénévoles qui donnent plus de 40 000 heures chaque année.

Les bénévoles jouent un rôle important à l’Hôpital Saint-Boniface et ont des effets durables sur l’expérience du patient. Ginette Castro, coordinatrice du service du bénévolat

Six Canadiens sur dix âgés de 15 ans et plus ont fait du bénévolat à un moment ou à un autre de leur vie, selon l’Enquête sociale générale de 2013. Ils sont environ 12,7 millions à avoir fait du bénévolat en 2013, d’après Statistique Canada.

Autant d’employés que dans l’éducation

Compte tenu des avantages concrets et des services que procurent leurs contributions, il est apparu nécessaire au Conference Board du Canada d’estimer la valeur économique du bénévolat.

Ce que j’ai appris quand on a commencé cette étude, explique l’économiste en chef au Conference Board du Canada, Pedro Antunes, c’est à quel point les Canadiens offrent des heures de bénévolat en grand nombre.

Selon les économistes, le bénévolat représente 1,2 million d’emplois à temps partiel et à temps plein. Si c’était une industrie, elle compterait presque autant d’employés que le domaine de l’éducation.

Selon l’étude de l’organisme de recherche appliquée sans but lucratif, le secteur bénévole aurait ajouté près de 56 milliards de dollars au produit intérieur brut ( PIBProduit intérieur brut ) du pays en 2017.

Ce que nous avons fait lors de cette étude, c’est de définir un salaire dans le secteur à but non lucratif. Si on ajoute un taux horaire d'environ 27 $ par heure, cela représente une contribution de 2,6 % du PIB du Canada. C’est plus que le déficit national , souligne l’économiste.

Au-delà des chiffres

Pour le sociologue Eric Gagnon, estimer la valeur économique du bénévolat est un fait intéressant. Selon le professeur associé au département de sociologie de l'Université Laval, cela permet de montrer que ce n’est pas quelque chose de marginal ou une survivance de solidarité ou un supplément d’âme .

Mais cela va lui donner une valeur limitée. Il y a bien d’autres aspects ou d’autres manières de reconnaître le bénévolat qu’en termes économiques , note-t-il tout de même.

Ce que reconnaît volontiers l’économiste en chef Pedro Antunes.

Le bénévolat, c’est aussi un impact sur la société qui dépasse les chiffres. Il faut aussi prendre en compte le capital social et la cohésion sociale que cela peut amener. Pedro Antunes, économiste en chef au Conference Board du Canada

C'est aussi l'argument avancé par l'Hôpital Saint-Boniface pour ne pas dévoiler la valeur économique de ses bénévoles. La règle, c’est que nous ne calculons pas l’apport financier de nos bénévoles, explique Ginette Castro. Ils veulent participer et donner à la communauté. C’est impossible de donner un prix.