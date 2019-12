Alanis Morissette repart en tournée pour les 25 ans de son album Jagged Little Pill

L'album contient les célèbres chansons Hand in My Pocket, You Oughta Know et Ironic.

Cette tournée de 31 dates débutera le 2 juin à Portland, en Oregon, et s'achèvera le 25 juillet à Nashville, au Tennessee.

Seulement un concert au Canada

L'artiste née à Ottawa se produira une seule fois au Canada. Ce concert aura lieu le 11 juillet à Toronto.

Le groupe de rock américain Garbage et la chanteuse Liz Phair seront invités à participer à cette tournée, dont les places seront mises en prévente le 10 décembre. La vente des billets commencera le 13 décembre.

Un nouvel album pour 2020

Le 1er mai prochain, Alanis Morissette sortira son nouvel album Such Pretty Forks in the Road. Le premier extrait de ce disque, Reasons I Drink, est déjà sorti.