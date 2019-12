Des ambulanciers de Québec testent un nouvel appareil de massage cardiaque

Le massage cardiorespiratoire c’est très demandant, il faut faire des compressions d’environ deux pouces à une fréquence de 100 par minute. C’est quasiment un entraînement en soi, l’appareil permet de prendre la relève , indique Éric Hamel, le directeur du service clinique de la CTAQCoopérative des techniciens ambulanciers du Québec .

Les deux appareils seront chargés à bord des véhicules des superviseurs et pourront être déplacés sur les lieux d’une intervention à la demande des ambulanciers.

Le superviseur devra ensuite se coordonner avec les ambulanciers pour minimiser le temps d’arrêt des manœuvres lors de l’installation de l’appareil. Ils ont calculé un temps d’arrêt maximum de cinq secondes pour que l'appareil prenne la relève.

Optimiser les manœuvres en transport

On parle d’environ 500 arrêts cardiorespiratoires où on entreprend des manœuvres par année, dont environ 125 où on va transporter le patient à l’hôpital avec des manœuvres en cours , précise Éric Hamel.

C’est justement dans le contexte du transport que l’utilisation d'un LUCAS prend tout son sens, comme l'indique le directeur du service clinique. L’appareil, placé au-dessus du torse du patient, actionne un piston qui compresse automatique la poitrine du patient pendant que l'ambulancier supervise.

Une aide mécanisée pour les ambulanciers, leur permettant, de facto, de vaquer à d'autres soins. Photo : Radio-Canada / Mireille Roberge

Sans cet appareil, lors du transport, l’ambulancier doit se tenir au plafond d’une main et faire les compressions de l’autre. Notre réanimation était vraiment sous optimale, alors que l’appareil a démontré des résultats très intéressants , souligne l'ambulancier Nicollas Cappola-Daneau.

La Coopérative a fait l’acquisition de la troisième génération de cet appareil LUCAS développé en Norvège. Il a fait ses preuves aux États-Unis et en Europe. On est les premiers à le mettre en œuvre dans un contexte préhospitalier au Québec , note l'ambulancier.

Les résultats de premières utilisations dans la province seront compilés et serviront aussi à des fins de recherche.

Avec les informations de Mireille Roberge